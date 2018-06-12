РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. В Подольске с 15 мая проходил прием фотографий для отбора на конкурс красоты «Мисс Батони - 2018», его завершат 13 июня, всего заявлено около 60 участниц, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор конкурса.

«Пятнадцатого мая мы начали прием фотографий ежегодного конкурса «Мисс Батони - 2018» с экс-участником телепроекта «Дом-2» и участником проекта «Открытый микрофон» на «ТНТ» Романом Третьяковым. Участницы могут блеснуть своими талантами на конкурсе, отлично провести время и побороться за главный приз – путешествие на море. Всего на конкурс подали заявки около 60 девушек. Принимать фотографии мы закончим 13 июня, а 15 июня состоится первый очный конкурс», – сказал организатор конкурса.

Для участия в очной части конкурса нужно пройти заочный отборочный этап, который проходит с 15 мая до 13 июня. Для этого нужно выложить одно собственное фото в конкурсный альбом в сообществе: vk.com/cafe_bar_baton, набрать максимальное количество лайков к фото. Девушки старше 18 лет, которых отберут по фото, примут участие в очных этапах в бар-кафе «Батон» по адресу: Подольск, Революционный проспект, дом 47/1.

В бар-кафе «Батон» 15 июня состоится четвертьфинал, 22 июня – 1/2 финала, 23 июня – финал конкурса. Сбор гостей в 21:00. Всех участниц на каждом этапе наградят подарками от партнеров конкурса – картами на услуги салона красоты премиум-класса, подарочными сертификатами на покупку ювелирных украшений в федеральной ювелирной сети, сертификатами и специальными подарками от турагентства, подарочными картами на посещение клуба единоборств, сертификатами на дизайнерскую одежду.

Информационным партнером мероприятия выступает «РИАМО в Подольске».