РИАМО - 12 июн. Столкновение двух автомобилей произошло на пересечении улиц Большой Грузинской и 1-й Брестской в центре столицы, в результате аварии есть пострадавшие, сообщает РЕН ТВ.

«Появилось видео с места ДТП, произошедшего на пересечении улиц Большой Грузинской и 1-й Брестской в центре Москвы. На кадрах видно, что на перекрестке столкнулись джип и легковой автомобиль, в результате чего второй вылетел на тротуар», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате дорожной аварии есть пострадавшие. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.