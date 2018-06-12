РИАМО - 12 июн. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского в столице 15 июня пройдет церемония прощания с известным кардиохирургом Яковом Брандом, сообщил его сын Павел Бранд.

Проблемы со здоровьем у Бранда возникли некоторое время назад. Тридцатого мая самочувствие 63-летнего кардиохирурга ухудшилось, он вынужден был госпитализироваться. Сердце профессора остановилось в 09:30 во вторник в стенах родного института.

«Прощание с Яковом Бениаминовичем Брандом состоится 15 июня 2018 года в 11:00 в историческом корпусе НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского (Подкова) 5-й подъезд со стороны двора института», – написал сын кардиохирурга на своей странице в Facebook.

Яков Бранд – кардиохирург, заслуженный врач РФ, лауреат Государственной премии РФ и премии мэрии Москвы. Вел оздоровительные ТВ- программы («Кома», «Без рецепта»). Занимался общественной деятельностью, являлся членом Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России и ряда стран. С 2001 года и по июнь 2018 года он был бессменным научным руководителем отделения неотложной коронарной хирургии НИИ скорой помощи имени Склифосовского.