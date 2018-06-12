РИАМО - 12 июн. Автомобилистам столицы посоветовали по возможности пересесть на общественный транспорт из-за грозы и сильного ветра во вторник, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«МЧС вновь предупреждает о грозе и усилении ветра до 22 метров в секунду. Пожалуйста, будьте осторожны! Для передвижения по городу пользуйтесь городским транспортом», – говорится в сообщении.

Ранее водителям рекомендовали не парковать авто возле рекламных щитов и деревьев в Москве из-за штормового ветра в День России.

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре: в столице во второй половине дня и вечером во вторник ожидается гроза с порывами ветра до 22 метров в секунду.

В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и сильного ветра утром и в течение дня.