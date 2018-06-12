РИАМО - 12 июн. Столичные парки продолжают свою работу в штатном режиме, несмотря на объявленное ранее штормовое предупреждение, входы зон отдыха открыты для посещения, сообщили РИАМО представители московских парков.

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре с порывами до 22 метров в секунду во вторник. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и сильного ветра в течение дня.

«Было объявлено штормовое предупреждение, мы были вынуждены закрыться примерно на час. Потом увидели, что погода не сильно испортилась, решили открыться, чтобы дать возможность посетителям погулять и отдохнуть», - сказал представитель пресс-службы парка «Сокольники».

В ВДНХ также не стали закрывать свои двери для посетителей, только включили систему оповещения через громкоговорители.

«Мы сегодня работаем, но у нас идут по громкоговорителям предупреждения и прогноз от МЧС, чтобы люди были осторожны», - сообщил представитель пресс-службы ВДНХ.

Представитель администрации парка Горького отметил, что, несмотря на плохую погоду, посетителей в парке столько же, сколько и в обычный солнечный день.

«Мы не закрываемся, но в силу того, что наш парк зеленый, есть много растений и деревьев, под которыми лучше не находиться, поэтому мы включили оповещение по громкоговорителям для наших посетителей. Их у нас сегодня довольно много», - сказал собеседник агентства.