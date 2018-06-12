РИАМО - 12 июн. В первый день столичный фестиваль «День России. Московское время» принял порядка 650 тысяч гостей, на площадках прошло около 100 показов спектаклей и концертов, говорится в сообщении оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

Фестиваль «День России. Московское время» стартовал 11 июня и 12 июня продолжается в столичных парках, на площадках в центре города и на Профсоюзной улице. Два праздничных дня в режиме нон-стоп гостей ждут спектакли, концерты и мастер-классы.

«Одиннадцатого июня на фестивале «День России. Московское время» побывали порядка 650 тысяч человек. Самыми популярными площадками стали площадь Революции, Тверская площадь и площадки в парках «Сокольники», «Царицыно» и парке Горького», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он уточнил, что в мероприятиях, проходивших на киберфутбольной арене FIFA в парке Горького, поучаствовали 64 тысячи человек.

«В первый день на праздничных площадках прошло около 100 показов спектаклей и концертов; более 2,4 тысячи человек поучаствовали в творческих и кулинарных мастер-классах; около тысячи человек провели день на главных спортивных площадках фестиваля (в парке Победы на Поклонной горе и на переходе от Манежной площади к площади Революции)», – отметил Немерюк.

По его словам, гости фестиваля поучаствовали в открытых тренировках по пляжному футболу и волейболу, а также по фрисби, зумбе и капоэйре.

Те, кто не успел побывать на фестивале в первый праздничный день, могут наверстать упущенное во вторник.

Двенадцатого июня на площадке фестиваля в парке Победы на Поклонной горе можно посмотреть спектакль «Малгил» Московского театра-студии Олега Табакова, поставленный по произведениям Даниила Хармса и постановку «Простое, как мычание» труппы «Рупор» по текстам Серебряного века.

Вечером на сцене выступит инди-поп группа OQJAV, а весь день на этой площадке можно будет поиграть в пляжный футбол и научиться танцевать зумбу.

Концертная программа в парке «Царицыно» объединит популярную уже более четверти века группу Pep-see и эстрадно-джазовый оркестр MusicManCLUB, исполнителя популярных ретро-мелодий Фанк-оркестр ЦПКиО и джаз-бэндNewlux.

На Пушкинской набережной в парке Горького продолжит свою работу киберфутбольная арена FIFA. Во вторник посетители смогут бесплатно поиграть киберфутбол и пообщаться с известными футболистами - заслуженным мастером спорта, бронзовым призером чемпионата Европы Романом Широковым, вратарем московского «Локомотива», участником сборной России по футболу Русланом Нигматуллиным и футбольным вратарем и блогером Евгением Спиряковым.