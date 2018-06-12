РИАМО - 12 июн. Президент России Владимир Путин рассказал, что благодаря миллионам талантливых и трудолюбивых людей будущее страны обеспечено, сообщает Газета.ru.

В День России Путин вручил в Кремле государственные премии 2017 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы, искусства и гуманитарной деятельности.

«Сегодня праздник, День России, и каждый из нас, безусловно, думает о будущем нашей страны, о будущем нашей Родины, о будущем России. А оно, это будущее, фундамент этого будущего, конечно, создается сегодня, создается талантливыми, замечательными, трудолюбивыми людьми», - сказал президент.

Он подчеркнул, что в стране таких людей «тысячи, миллионы».

«И мы знаем, и видим, что, когда есть такие «архитекторы», которые представлены сегодня здесь, как наши лауреаты, это будущее надежно обеспечено. Все будет хорошо!» - заключил глава государства.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.