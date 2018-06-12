РИАМО - 12 июн. Программа «Город футбола» подготовлена музеем Москвы специально к чемпионату мира в России, она включает в себя выставки об истории игры и трансляции на Зубовском бульваре, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Музей Москвы подготовил программу «Город футбола» к ЧМ-2018. Это выставки об истории игры, поле для уличного футбола и трансляции на Зубовском бульваре», – написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Центром «Города футбола» станет проект Adidas Creators Base. Во дворе музея появится большой уличный экран для просмотра матчей сборной России, футбольное поле, где пройдут турниры среди мужчин и женщин. Здесь состоятся концерты популярных музыкантов, воркшопы известных художников, встречи со спортсменами.

В одном из корпусов музея расположится историческая арт-инсталляция. В ее основе фотографии 1920-х годов, которые не выставлялись раньше – кадры матча на Ивановской площади в Кремле из коллекции Музея Москвы.

В период проведения чемпионата музей Москвы предоставит скидку 50% на билеты при предъявлении паспорта болельщика. Скидка действует в музее Москвы и всех филиалах: Музее археологии Москвы, Старом Английском дворе, Центре Гиляровского, Музее истории Лефортово, усадьбе Влахернское-Кузьминки.