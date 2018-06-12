РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. Глава Подольска Николай Пестов вручил паспорта 25 юным горожанам в День России, говорится в сообщении пресс-службы горокруга.

«Глава городского округа Подольск Пестов в торжественной обстановке 12 июня вручил паспорта 25 юным гражданам России – победителям конкурсов, олимпиад, творческих и спортивных соревнований, отличникам учебы, достигшим 14-летнего возраста, в Подольском краеведческом музее», – говорится в сообщении.

Это событие, которое можно считать первым шагом во взрослую жизнь. Во дворе музея ребята делились впечатлениями, пересматривали фотографии в паспорте. Закончилось мероприятие по традиции созданием общего снимка.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.