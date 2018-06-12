РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. В Нескучном парке подмосковного Подольска во вторник научно-познавательный музей «Мотай на ус» будет проводить физические и химические опыты, сообщила «РИАМО в Подольске» директор музея Наталья Хаванская.

«Научно-познавательный музей «Мотай на ус» в Нескучном парке во вторник будет проводить физические и химические опыты каждый час в течение дня. Юным зрителям покажут блок опытов – горение, вакуум, сверхнизкие температуры», – сказала Хаванская.

В парке находится практически вся экспозиция музея – песочный и магнитный маятники, занимательные головоломки, черная дыра и воздушная пушка, система рычагов и подвесы. Также для гостей проводятся экскурсии. Музей работает в Нескучном парке по адресу: улица Февральская, 65, с 12:00 до 17:00 на выходных в режиме работы парка, а в четверг и пятницу по записи.