РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. Квест, игры, конкурс поделок из природных материалов и мастер-класс по лепке из пластилина проведут для жителей микрорайона Климовск Подольска в парке «Дубрава» 24 июня, сообщается в группе «Парк «Дубрава». Городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск в парке Дубрава 24 июня пройдет эко-день «Живая Дубрава». Начало в 16:30. Участников ждут конкурс поделок «Природа в умелых руках» из желудей, шишек, веточек, листьев, мха; квест «Наша Дубрава»; игры для детей и родителей. Регистрация участников конкурса поделок в 15:30», – говорится в сообщении.

В этот день в парке состоится мастер-класс по лепке из пластилина «Жители Дубравы», участникам нужно принести с собой материал разных цветов.