РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. Во вторник в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в парке «Дубрава» должны были пройти веселые старты и спортивные игры, но их перенесли на неопределенный срок из-за дождя, сообщается в группе «Парк «Дубрава». Городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник в Климовске планировали провести веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья» и игры с призами. На мероприятие были приглашены команды родителей и детей, которым предлагали заранее подобрать единую формы одежды, а также придумать название и девиз-кричалку. Начать регистрацию предполагалось в 15:30.

«Спортивно-семейное мероприятие »Папа, мама, я - спортивная семья« переносится из-за погодных условий. Дата проведения уточняется», – говорится в сообщении.