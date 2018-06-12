РИАМО - 12 июн. В День России президент РФ Владимир Путин вручил в Кремле государственные премии 2017 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы, искусства и гуманитарной деятельности, сообщается на сайте Кремля.

«Лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2017 года стала Ирина Антонова, президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина», - говорится в сообщении.

Кроме того, государственной премии в области науки и технологий 2017 года удостоен коллектив научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук: Михаил Алфимов, Сергей Громов и Александр Чибисов. В числе лауреатов также академик, главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов и доктор биологических наук Евгений Рогаев.

«Уважаемые лауреаты! Дорогие друзья! Рад поздравить вас и всех граждан нашей страны с Днем России. Этот праздник символизирует свободную, устремленную в будущее Россию, знаменует величие ее многовековой истории, победы и свершения многих поколений наших предков», - отметил Путин в ходе церемонии.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.