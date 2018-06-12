РИАМО - 12 июн. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин открыл во вторник новую детскую спортивно-игровую площадку в Щелковском муниципальном районе, созданную в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

Площадка построена в сельском поселении Огудневское, село Петровское, и имеет площадь 450 квадратных метров. Она включает более 15 элементов, в том числе травмобезопасное резиновое покрытие, качели, карусели, детский игровой комплекс, песочный дворик и спортивный комплекс, содержащий турники, тренажеры, воркаут и качалку-балансир. Детская площадка имеет безопасное ограждение в виде забора с травмобезопасными для детей обтекаемыми элементами, а также информационный стенд, антивандальные скамейки и урны.

«Сегодня (12 июня – ред.) мы открыли новую современную детскую площадку в Щелковском районе, это уже вторая площадка, торжественно открытая в этом году. В этом году мы начинали планировать со 100 площадок, сегодня уже сверстан план на 188 площадок, я думаю, по итогам года мы построим более 200 детских игровых комплексов. Уже 26 площадок готовы, сегодня мы идем с серьезным опережением графика, и весь запланированный объем работ будет выполнен к 1 сентября», – сказал Хромушин.

Эскизный проект детской площадки на предварительном этапе в обязательном порядке прошел согласование с жителями сельского поселения Огудневское, которые могли выбрать, какие конкретные элементы будут установлены в их дворе. Темой детской игровой площадки жители выбрали «Космос».

«Активную работу в процессе согласования проектов с жителями, а также в контроле за качеством выполнения работ принимают представители общественных организаций, в том числе Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области. На всех площадках применяется уникальная технология, аналогичная европейской – двухслойное покрытие. Все элементы площадок выполнены из современных материалов, имеющих все необходимые сертификаты, а также соответствуют всем требованиям ГОСТа», – добавил Хромушин.

Министр также отметил, что за несколько лет реализации программы по модернизации и строительству новых детских площадок более полумиллиона детей получили доступ к новому качеству проведения досуга во дворе.

После установки, прилегающая территория всех игровых детских площадок благоустраивается местными коммунальными службами, здесь появляются дополнительное освещение и датчики видеонаблюдения. Затем площадки переходят на баланс муниципалитетов.