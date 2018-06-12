РИАМО - 12 июн. Во вторник в поселке Юность, расположенном в подмосковном Лосино-Петровском, торжественно открыли модернизированный водозаборный узел (ВЗУ), который обеспечит доброкачественной питьевой водой более 1,2 тысячи жителей данного поселка, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

«В этом году по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы скорректировали программу в сторону обеспечения чистой питьевой водой жителей, проживающих в небольших поселениях. И эта модернизированная станция не исключение, она работает полностью в автоматическом режиме и обеспечивает чистой питьевой водой более 1,2 тысячи жителей небольшого поселка Юность», - сказал министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

Он уточнил, что ВЗУ обеспечивает питьевой водой объекты социальной сферы, включая школу-интернат, больницу МИД, а также две котельные.

По его словам, на ВЗУ в рамках региональной госпрограммы «Чистая вода» установлена станция водоподготовки производительностью 600 кубометров в сутки, заменено насосное и электротехническое оборудование, выполнены работы по замене внутриплощадочных сетей, установлены шкафы автоматического управления насосным оборудованием и станцией водоподготовки.

Министр отметил, что общая стоимость работ по данному проекту составила более 19 миллионов рублей, в том числе более 17,8 миллиона рублей – средства бюджета Московской области.

«В текущем году в Подмосковье запланировано строительство и модернизация 106 объектов водоснабжения, что позволит обеспечить чистой питьевой водой почти 400 тысяч человек и выйти к концу года на показатель обеспеченности чистой питьевой водой из централизованных источников в 94%», - подчеркнул Хромушин.

Он добавил, что в 2019 году работы будут сосредоточены на масштабной программе по реконструкции очистных сооружений в рамках федерального проекта по защите реки Волги.

В Московской области по поручению губернатора с 2014 года министерством ЖКХ совместно с муниципальными образованиями успешно реализуется программа «Чистая вода» по обеспечению жителей доброкачественной питьевой водой из централизованных источников. За несколько лет в регионе отремонтировано и модернизировано 309 водозаборных узлов, построено более 255 новых ВЗУ, благодаря чему почти 2 миллиона жителей Подмосковья получили доступ к качественной питьевой воде.