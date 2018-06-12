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- Как празднуют День России жители Подмосковья
День России – 12 июня – государственный праздник Российской Федерации.
На фото: день России в Орехово-Зуеве
Отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
На фото: день России в Орехово-Зуеве
До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России.
На фото: день России в Орехово-Зуеве
Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.
На фото: день России в Пушкине
На фото: день России в Пушкине
На фото: день России в Солнечногорске
На фото: день России в Павловском Посаде
На фото: день России в Павловском Посаде
На фото: день России в Павловском Посаде
На фото: день России в Павловском Посаде
На фото: день России в Павловском Посаде
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