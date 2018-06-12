РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июн. Во всероссийском фестивале-конкурсе народного искусства «Хранители наследия России», который проходит во вторник Красногорске, принимают участие более 70 коллективов из Подмосковья и еще 12 регионов России, сообщила «РИАМО в Красногорске» начальник управления по культуре и делам молодежи администрации горокруга Галина Ковалева.

«Фестиваль «Хранители наследия России проходит в Красногорске в 11 раз. В нем принимают участие более 70 коллективов из 28 районов Московской области и еще 12 субъектов РФ», – сказала Ковалева. Выступления проходят на пяти площадках во Дворце культуры «Подмосковье» и двух в усадьбе «Знаменское-Губайлово».

«Конкурсантов оценивают несколько групп жюри, в состав которых входят специалисты самого высокого уровня в стране», – подчеркнула Ковалева.

Традиционно в рамках фестиваля работает ярмарка-выставка декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». Итоги конкурса подведут в 19:00.