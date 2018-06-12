РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий во вторник открыл детский турнир по футболу, посвященный Дню России, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник в Люберцах празднуют День России. Развлекательные мероприятия проводятся во всем округе, в том числе и в поселениях. В Люберцах основной площадкой стал парк «Наташинские пруды».

«Ребята, День России – особый праздник. Приятно открывать в этот день (12 июня – ред.) ваш турнир по футболу. Я верю, что на чемпионате мира в этом году сборная России станет чемпионом. Большой футбол начинается здесь – с этого города, с этого поля», – сказал Ружицкий.

Он поздравил ребят с Днем России. Также глава пожелал им успехов на футбольном поприще.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.