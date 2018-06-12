РИАМО - 12 июн. В московском ГУМе FIFA открыла флагманский магазин к чемпионату мира по футболу-2018, площадь магазина составляет 232 квадратных метра, сообщил РИАМО представитель пресс-службы FIFA.

«За несколько дней до старта крупнейшего футбольного турнира в мире FIFA открыла в ГУМе флагманский магазин с официальной лицензионной продукцией. Благодаря удобному расположению – в самом центре города у стен Кремля – болельщики, которые приедут погулять по Красной площади, смогут зайти в магазин и почувствовать дыхание чемпионата мира по футболу FIFA-2018», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что площадь магазина составляет 232 квадратных метра, в нем можно приобрести более 200 различных официальных продуктов чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

Если же у желающих не будет возможности посетить флагманский магазин, то к их услугам предоставляются официальные магазины, открытые в различных городах-организаторах, а также интернет-магазин на сайте FIFA.com.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».