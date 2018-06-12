РИАМО - 12 июн. В московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» днем во вторник отменили и задержали почти 30 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» три рейса задержали, два отметили. В «Домодедове» задержаны 13 рейсов. В «Шереметьеве» задержали девять рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

Ранее москвичей и жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре: в Московском регионе во второй половине дня и вечером во вторник ожидается гроза с порывами ветра до 22 метров в секунду.

В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и сильного ветра утром и в течение дня во вторник.