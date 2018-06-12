РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 июн. Во вторник в подмосковном Королеве состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню России, для горожан выступили местные творческие коллективы, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, прошли во всех районах Королева во вторник. Главной площадкой праздника стал Центральный городской парк. У ротонды в парке состоялась праздничная программа «От Руси до России», во время которой выступали творческие коллективы города – Королевский городской духовой оркестр, ансамбль «Родные напевы», хореографическая студия «Элегия» и многие другие. В ходе торжественной части программы к жителям наукограда обратилась заместитель руководителя городской администрации Виктория Королева.

«День России – большой праздник. В этот день хочется пожелать, чтобы жизнь в нашей стране всегда была счастливой и радостной. Чтобы каждый человек был уважаем, нужен, и чтобы наши дети никогда не испытывали никаких тревог. Отдельное спасибо нашим работникам культуры, которые трудились сегодня (12 июня – ред.), чтобы сделать нам праздник», – сказала Королева.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.