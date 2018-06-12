РИАМО - 12 июн. В Москве библиотеки составили рейтинг самых популярных книг, которые горожане разных возрастов брали почитать в мае, первые строчки рейтинга заняли произведения женской прозы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Взрослые чаще всего берут в библиотеках произведения Гузель Яхиной, Дины Рубиной, Марио Варгаса Льосы, а дети - Валентина Катаева, Антуана де Сент-Экзюпери и Виталия Губарева», - говорится в сообщении.

В мае первые строчки рейтинга у взрослых читателей заняли произведения женской прозы: не теряющая интереса читателей книга «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной и новинка 2017 года «Бабий ветер» Дины Рубиной. Несмотря на разницу сюжетов, эти книги объединены схожестью характеров главных героинь: обе женщины пережили личную трагедию и бегут от прошлого, но, стиснув зубы, идут дальше навстречу судьбе.

«В последние годы стало больше произведений художественной литературы, в центре которых женский персонаж. Прослеживается тенденция представления героини морально и духовно сильной личностью: читателю сложно назвать ее принадлежащей к слабому полу, загадочной и так далее», - отметила директор Центральной городской молодежной библиотеки имени М.А. Светлова Валентина Агафонова.

В мае в список популярных книг также попало произведение перуанского прозаика Марио Варгаса Льосы «Скромный герой», написанное в 2013 году. Это последний на сегодня роман Льосы. Под одной обложкой - детектив и триллер. Плюс фирменный юмор писателя, иногда заставляющий вспомнить о вершине его комического таланта - повести «Тетушка Хулия и Писака» (1977).

В числе майских библиотечных предпочтений у детей - «Королевство кривых зеркал». Именно после этой книги, написанной в 1951 году, писателя и журналиста Виталия Губарева узнали как фантаста. Через год он написал по своему «Королевству кривых зеркал» пьесу, а еще через несколько лет режиссер Александр Роу снял одноименный фильм. Автором сценария стал сам Губарев.

Также в детский рейтинг попали «Сын полка» Валентина Катаева, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «Витя Малеев в школе и дома» Николая Носова, «В Стране невыученных уроков» Лии Гераскиной, «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг, «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова, «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, «Вредные советы» Григория Остера и «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо.