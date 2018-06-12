РИАМО - 12 июн. До начала чемпионата мира по футболу – 2018 в районе спорткомплекса «Лужники» в столице установили контейнеры для раздельного сбора мусора, также вокруг строек повесили растяжки, передает корреспондент РИАМО.

Контейнеры в районе «Лужников» двух типов – одни, желтые, для перерабатываемых отходов, другие – зеленые, для прочих. В желтый контейнер можно выбрасывать бумагу, картон алюминиевые банки, пластиковые бутылки. В зеленый – пищевые отходы, одноразовые стаканы, чайные пакетики, салфетки и другой мусор. Все надписи на контейнерах продублированы на английском языке.

В рамках благоустройства района у «Лужников» там также установили растяжки вокруг строек.

Ранее директор департамента устойчивого развития АНО «Оргкомитет Россия-2018» Милана Верхунова сообщала, что система по раздельному сбору мусора заработает на всех стадионах России, где будут проходить игры чемпионата мира по футболу. Перерабатываемые отходы будут дополнительно сортироваться на каждом стадионе, после чего отправятся на переработку.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».