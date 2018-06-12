РИАМО - 12 июн. Нападающий Лионель Месси и полузащитник Анхель Ди Мария и еще восемь игроков сборной Аргентины по футболу пропустили тренировку команды во вторник на базе в подмосковных Бронницах, тренировка была открытой для журналистов 30 минут, сообщает ТАСС.

«Вместе с Месси и Ди Марией на тренировочные занятия не вышли вратарь Вильфредо Кабальеро, защитники Маркос Рохо, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, полузащитники Эдуарлдо Сальвио, Хавьер Маскерано, Лукас Биглия и Максимилиано Меса», - говорится в сообщении.

Тренировка была открытой для журналистов 30 минут, это время аргентинцы уделили работе с мячом - короткий пас и выход из-под прессинга.

Сборная Аргентины на время проведения чемпионата мира по футболу остановилась в Бронницах. Она будет тренироваться на стадионе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва имени А. Сыроежкина.

В групповом этапе чемпионата мира по футболу сборная Аргентины сыграет с Исландией, Хорватией и Нигерией.

Первый матч команды состоится уже 16 июня на стадионе «Спартак» в Москве - противником станет сборная Исландии. 21 июня команда Аргентины встретится в Нижнем Новгороде со сборной Хорватии. Матч с командой из Нигерии пройдет в Санкт-Петербурге 26 июня.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».