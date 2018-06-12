РИАМО - 12 июн. Жителей РФ с Днем России поздравил глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео от имени американского президента и народа США, сообщает Газета.ru.

«В этот день мы чтим граждан России и их надежды на демократические принципы всеобщей свободы, гражданских прав и принцип верховенства права», - говорится в поздравлении.

Поздравление размещено на сайте ведомства и исходит от американского президента Дональда Трампа и народа США.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.