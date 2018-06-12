РИАМО - 12 июн. В ходе международного военно-технического форума «Армия-2018» в подмосковной Кубинке продемонстрируют новейший истребитель пятого поколения Су-57, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

В 2018 году международный форум «Армия» пройдет в четвертый раз. Достижения и разработки российской армии и флота представят на площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот Экспо», полигона «Алабино» и аэродрома «Кубинка» с 21 по 26 августа.

«На открытой площадке авиационного кластера конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» в Кубинке в ходе форума «Армия-2018» будет представлен новейший истребитель пятого поколения Су-57. <…> Многоцелевой истребитель Су-57 будет экспонирован на открытой площадке форума, с общим доступом для всех посетителей», – говорится в сообщении.

Су-57 (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, Т-50) – российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработки ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных, надводных целей противника.

Ключевая особенность Су – сочетание функций ударного самолета и истребителя. Еще одной существенной характеристикой истребителя является его малозаметность.