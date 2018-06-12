РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 июн. Глава подмосковного Королева Александр Ходырев поздравил жителей горокруга с Днем России, и пожелал им благополучия и мира.

«Сегодня наш город вместе со всей страной отмечает поистине народный праздник – День России! Тысячелетняя история, богатое духовное и культурное наследие нашей Родины – то, чем мы всегда гордимся», – написал Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

Глава Королева выразил отдельные слова признательности старшему поколению – тем, кто своим трудом внес огромный вклад в становление и развитие города и России в целом.

«Молодежи хочу пожелать целеустремленности, успехов и трудолюбия! С праздником, дорогие королевцы! Благополучия, мира и добра!» – заключил Ходырев.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.