РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 12 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий во вторник поздравил жителей округа с Днем России, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник в Люберцах празднуют День России. Развлекательные мероприятия проводятся во всем округе, в том числе и в поселениях. В Люберцах основной площадкой стал парк «Наташинские пруды».

«Государственность России насчитывает тысячу лет. За это время создали великую державу. Нам очень повезло, что мы живем в такой стране. Я желаю каждому из вас здоровья, добра и благополучия. С праздником», – сказал Ружицкий.

Он разрезал огромный торт в виде флага России весом 10 килограммов. Гости праздника получили по кусочку.

Также Ружицкий вручил знаки выполнившим нормативы ГТО, волонтерские книжки городским волонтерам и награды юнармейцам.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.