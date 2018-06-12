РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий во вторник на праздновании Дня России в парке «Наташинские пруды» вручил паспорта девяти 14-летним жителям горокруга, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник в Люберцах празднуют День России. Развлекательные мероприятия проводятся во всем округе, в том числе и в поселениях. В Люберцах основной площадкой стал парк «Наташинские пруды».

«Сегодня (12 июня – ред.) у вас всех важный день. Вам вручают паспорта гражданина Российской Федерации. То, что это происходит в День России – замечательно», – сказал Ружицкий.

Вместе с паспортами ребятам вручили памятные подарки.

Также Ружицкий выстрелил из специального пистолета, таким образом, он дал старт парковому забегу.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.