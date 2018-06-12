РИАМО - 12 июн. Со вторника участок улицы Подвойского, участок Стрельбищенского переулка в Москве стали односторонними, на данных участках создадут парковочные места по просьбе жителей, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Новая схема движения введена в центре Москвы. С 12 июня участок улицы Подвойского от 3-й Красногвардейской улицы до Звенигородского шоссе и участок Стрельбищенского переулка от Звенигородского шоссе до улицы Литвина-Седого стали односторонними», - говорится в сообщении.

Жители района обратились в Центр организации дорожного движения с просьбой создать парковочные места. Ширина проезжей части не позволяет организовать парковочные места при существующей схеме движения. Благодаря изменению организации дорожного движения будет создано 262 дополнительных парковочных места для жителей.

«ЦОДД просит автомобилистов быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков», - заключается в материале.