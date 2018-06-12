РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. В подмосковном Подольске житель купил в подарок письменный стол ребенку на день рождения, но при вскрытии упаковки обнаружил царапины и отсутствие части деталей, мужчина обратился в администрацию горокруга за помощью, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался, что купил в магазине «Юалекс» некачественный письменный стол. Это был подарок на день рождения, поэтому проверили его не сразу. Стол покупали уже собранным и обернутым в пленку, после снятия которой обнаружилось, что на поверхности есть потертости и не хватает крепежей. В магазине покупателю отказались заменить стол, обвинили его в том, что это он сам его поцарапал при транспортировке домой. Администрация горокруга рассмотрела вопрос приобретения некачественного товара в магазине.

«В порядке досудебного урегулирования спора необходимо подать (направить по почте заказным письмом с уведомлением и описью) продавцу письменную претензию с указанием требования. В случае неудовлетворения требований покупателя в добровольном порядке, они подлежат рассмотрению исключительно в судебной инстанции», – написал в ответе замглавы администрации горокруга Алексей Кук.

По его словам, заключив с продавцом договор купли-продажи на приобретение письменного стола, покупатель вступил с хозяйствующим субъектом в правоотношения, регулируемые соответствующими положениями гражданского кодекса РФ и закона РФ «О защите прав потребителей». Правовые последствия в случае продажи товара ненадлежащего качества регламентируются девятью статьями закона.

Правовую помощь в подготовке искового заявления может оказать отдел защиты прав потребителей, управления потребительского рынка администрации горокруга, которое находится в здании администрации по адресу: улица Кирова, дом 4, кабинет №148. Справки по телефону: 8(496)755-57-56. Часы приема с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00, в пятницу до 16:00, в среду приема нет. При обращении нужно иметь при себе все документы, связанные с покупкой некачественного товара.