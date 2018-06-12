РИАМО - 12 июн. Водителям рекомендовали не парковаться возле рекламных щитов и деревьев в Москве из-за штормового ветра во вторник, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

«Сегодня ожидаются гроза и ветер с порывами 15-20 метров в секунду. Будьте осторожны на дороге и не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов», - говорится в сообщении

ЦОДД напомнил, что о повреждениях светофоров и дорожных знаков нужно сообщать по номеру 3210.

Ранее москвичей предупредили о грозе и сильном ветре: в столице во второй половине дня и вечером во вторник ожидается гроза с порывами ветра до 22 метров в секунду.

В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и сильного ветра утром и в течение дня.