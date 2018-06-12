РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июн. Первый в Московской области плавучий Дворец бракосочетаний открыли в Красногорске во вторник, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Удаленное рабочее место Красногорского ЗАГСа торжественно открыли на теплоходе «Крокус» в Красногорске. В церемонии приняла участие начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова.

«Удаленное рабочее места ЗАГС на теплоходе – первое в Подмосковье. Работать оно будет до конца навигации по Москве-реке. Мы рассчитываем, что в месяц здесь будут регистрировать брак около 20-30 пар молодоженов», – сказала Филатова.

Она пояснила, что теплоход стал третьим дворцом бракосочетаний в регионе. Первый был открыт в Барвихе, второй – в 2018 году в «Вегас Сити Холле» в Красногорске.

«За последние 4 года в Подмосковье создано почти 60 удаленных рабочих мест ЗАГС: 48 – в системе здравоохранения, 10 – в местах культурного исторического наследия Московской области», – отметила Филатова. Она заявила, что Дворец бракосочетаний на воде – совместный проект ЗАГСа региона и «Крокус Групп».

«Еще один проект, который мы собираемся осуществить совместно с Эмином Агаларовым (первым вице-президентом АО «Крокус Групп» – ред.) – свадьба в стиле лофт», – добавила Филатова. По ее словам, не случайно днем открытия плавучего Дворца бракосочетаний выбрано 12 июня, День России.

«Ежегодно в этот день мы проводим фестиваль национальных свадеб, как пропаганду разных культур и традиций многонациональной России. На территории Московской области проживают более 140 национальностей», – заключила Филатова.

В этот день состоялось торжественное чествование двух пар-юбиляров семейной жизни. Первыми свой брак в новом Дворце бракосочетаний на воде зарегистрировали Наталья и Александр Поповы.