РИАМО - 12 июн. Вечно цветущие деревья и фонтан в столичном ГУМе украсили настоящими футбольными мячами, они заполнили оба яруса магазина, также по вечерам у футбольных мячей включается подсветка, сообщается на сайте ГУМа.

«Знаменитый фонтан ГУМа, главное место для встреч и отдыха у вечно цветущих деревьев, украсили настоящими футбольными мячами! 500 мячей заполнили оба яруса, напоминая гостям о скором начале мундиаля. <…> Прогуливаясь по линиям ГУМа, невозможно не заметить мячи, «распустившиеся» на деревьях вместо цветов, ведь их целых 2,5 тысячи», - говорится в сообщении.

Также у фонтана, расположились три поп-ап стора, где гости ГУМа могут приобрести спортивные товары и полностью экипироваться к предстоящим матчам: Bosco Авангард, BoscoSport и Paul Smith&Bosco Fresh.

«Но это еще не все – если вы поднимите голову, то увидите включается подсветка других футбольных мячей внушающих размеров. Конструкции разной величины, от двух до трех метров в диаметре, действительно, соразмерны масштабу спортивного события», - уточняется на сайте.

Также вечером под крышей ГУМа включается подсветка других футбольных мячей.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».