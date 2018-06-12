РИАМО - 12 июн. Знаменитый московский кардиохирург Яков Бранд скончался во вторник в НИИ имени Склифосовского, предварительная причина смерти - сердечно-сосудистая недостаточность, сообщает «Московский комсомолец».

Проблемы со здоровьем у Бранда возникли некоторое время назад, он наблюдался в своем же институте.

«Тридцатого мая самочувствие 63-летнего Бранда ухудшилось, он вынужден был госпитализироваться. Сердце профессора остановилось в 09:30 12 июня в стенах родного института», - говорится в сообщении.

Яков Бранд - кардиохирург, заслуженный врач РФ, лауреат Государственной премии РФ и премии мэрии Москвы. Вел оздоровительные программы («Кома», «Без рецепта») на одном из телеканалов.