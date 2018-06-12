РИАМО - 12 июн. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и сильного ветра 13 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 33 часа с 12:00 12 июня.

«Желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра также объявили на всей территории Центрального федерального округа.

Ранее ГУ МЧС по Московской области призвало жителей Подмосковья быть осторожными в ночь на 13 июня из-за грозы, дождей и штормовых порывах ветра до 20 метров в секунду.