РИАМО - 12 июн. На территории Московской области в ночь на 13 июня ожидаются гроза, дожди и штормовые порывы ветра до 20 метров в секунду, жителей Подмосковья призвал соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь 13 июня местами в Московской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Жителям Подмосковья во время непогоды рекомендовали закрывать все окна и форточки, отключать электричество, газ и перекрывать водопровод, не пользоваться лифтом. Если сильный ветер застанет на улице, то стоит спрятаться в прочном здании, не подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам.

Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн, отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов, не прятаться под высокими деревьями. Кроме того, во время грозы нельзя купаться, бегать и ездить на велосипеде.