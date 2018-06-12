РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. Выступление муниципального духового оркестра Подольска открыло празднование Дня России на главной площадке горокруга в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

«В парке Талалихина празднование Дня России началось в 12:00 (12 июня – ред.) с выступления Подольского муниципального духового оркестра. Открылись детские интерактивные площадки, начались концерты с участием творческих коллективов горокруга, спортивные соревнования, конкурсы. У входа в парк все желающие могут получить ленточки с российским триколором», – сказала организатор праздника.

Региональное общественное движение «Вольница» начало проводить открытый чемпионат по армрестлингу, турнир по лазертагу, показательные выступления по кикбоксингу, борьбе, самообороне. Все желающие могут сфотографироваться на мотоциклах байкеров и покататься с ними.

На спортивной площадке в парке проходят соревнования по воркауту в дисциплине «Freestylebar». Это активно развивающееся направление в воркауте, в котором у спортсмена есть полная свобода действий для самовыражения на площадке. Чем ярче элемент, тем выше шанс на победу.

В 14:00 в парке начнется праздничный концерт фольклорных коллективов «Русь песенная». В это же время пройдет мастер-класс по бальным танцам на тему: «В стиле ретро вместе с духовым оркестром».

В 16:00 в Зеленом театре состоится гала-концерт с участием ведущих творческих коллективов и молодых исполнителей. Завершится праздник в 21:00 фейерверком.