РИАМО - 12 июн. В Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского 15 сентября выступит один из самых востребованных теноров в опере Йонас Кауфман, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Йонас Кауфман – один из самых востребованных теноров в современной мировой опере – выступит в столице 15 сентября. В Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского артист исполнит знаменитые арии из опер Пуччини, Верди, Массне, Бизе и других композиторов», – говорится в сообщении.

Он выступит в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под руководством Павла Когана и управлением дирижера Йохена Ридера.

Как отметили организаторы, больше половины покупателей не сдали билеты на отмененный концерт 31 декабря и ждали новой даты. По ним зрители смогут попасть на выступление 15 сентября. Возвращенные билеты можно будет приобрести в кассе промоутера.

Знаменитого тенора Йонаса Кауфмана называют важнейшим немецким оперным певцом со времен Фрица Вундерлиха. В его репертуаре арии из «Вертера» Жюля Массне, «Тоски», «Травиаты» и «Манон Леско» Джакомо Пуччини, «Валькирии» и «Парсифаля» Рихарда Вагнера, «Кармен» Жоржа Бизе, «Дона Карлоса» и «Отелло» Джузеппе Верди и другие.

Кауфман – обладатель множества международных наград и премий, среди которых звания «Певец года» по версии Opernwelt (2009) и International Opera Awards (2013). Кавалер ордена Искусств и литературы (Франция) и ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».