РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. Во вторник в подмосковном Подольске ко Дню России стартовала акция «Российский триколор», во время нее активисты молодежных движений раздадут 1 500 ленточек цвета российского флага и пронесут 32-метровый триколор по парку имени Виктора Талалихина, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор акции.

«Активисты молодежных организаций в 12:00 (12 июня – ред.) начали раздавать всем желающим ленточки цвета российского флага. Жители горокруга могут получить их в сквере Поколений; городском парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина; на площади Славы; в микрорайоне Климовск на Октябрьской площади; в микрорайоне Кузнечики на бульваре 65-летия Победы», – сказал организатор.

По его словам, всего подготовлено 1 500 ленточек. В 15:30 начнется масштабное шествие молодежи с 32-метровым триколором по парку Талалихина от входа до концертной площадки, где будет проходить выступление творческих коллективов. Особую торжественность мероприятию придаст марш городского муниципального духового оркестра, который возглавит шествие.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.