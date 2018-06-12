РИАМО - 12 июн. На чемпионат мира по футболу в России сборная Нигерии прилетела в стильных белых костюмах, спортсменов отвезли на базу размещения в Ессентуках, сообщает Газета.ru.

«Одним из самых стильных появлений в России отметилась национальная команда Нигерии. Африканская сборная 11 июня прибыла в Ставропольский край, где будет размещаться во время мундиаля», - говорится в сообщении.

На снимке официального фотографа команды видно, что все футболисты прилетели в Россию в стильных белых костюмах и в шляпах.

Команда прилетела в аэропорт Минеральных Вод, затем спортсменов отвезли на базу размещения в Ессентуках, где они заселились в один из местных санаториев.

«Футболисты попробовали хлеб-соль, оказалось, они знают наши традиции. Все прошло в дружественной атмосфере и завершилось фотографией на память», - отметили в местной администрации.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».