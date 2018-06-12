РИАМО - 12 июн. Для сборной Мексики на базе в подмосковных Химках были созданы все условия для тренировок и отдыха, чтобы футболисты могли хорошо подготовиться к матчам чемпионата мира, сообщает ТАСС.

Мексиканская команда прилетела в Россию 11 июня. Сборная живет и тренируется на территории базы московского «Динамо» в Новогорске (Химки).

«Вчера вечером я навестил команду. Все хорошо. В Новогорске созданы все условия, чтобы футболисты могли тренироваться и отдыхать», - сказал глава Федерации футбола Мексики Десио де Мария.

На шести предыдущих чемпионатах мира сборная Мексика выходила из группы, а затем проигрывала в 1/8 финала.

«Мы проделали большую работу в этом цикле. Команда готова, но загадывать что-то на таких турнирах нельзя», - отметил Десио де Мария.

На чемпионате мира сборная Мексики сыграет в группе F против команд Германии (17 июня, Москва), Южной Кореи (23 июня, Ростов-на-Дону) и Швеции (27 июня, Екатеринбург).

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».