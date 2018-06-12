РИАМО - 12 июн. В столице 13 и 14 июня будет сильно осложнено движение транспорта из-за большого количества гостей на открытии чемпионата мира, водителей попросили пересесть на общественный транспорт, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Завтра и послезавтра, 13, 14 июня, в преддверии открытия чемпионата мира в Москве ожидается приезд большого количества гостей, болельщиков, делегаций разных стран мира. В связи с высоким уровнем мероприятия и приездом важных гостей возможны дополнительные ограничения движения, что осложнит дорожную ситуацию, особенно в центральной части города», – говорится в сообщении.

Кроме того, по городу будут перемещаться клиентские группы FIFA, автобусы болельщиков. В связи с этим ожидается сложная дорожная ситуация.

«Убедительно просим горожан в эти дни (13-14 июня – ред.) пользоваться городским транспортом и отказаться от автомобилей. Это позволит сделать поездку более прогнозируемой. Городской транспорт полностью готов к увеличению пассажиропотока», – отмечается в сообщении.

Церемония открытия чемпионата мира по футболу FIFA начнется в московских «Лужниках» 14 июня в 17:30. На ней выступит знаменитый британский исполнитель Робби Уильямс, певица Аида Гарифуллина и один из лучших бомбардиров чемпионатов мира по футболу за всю историю бразилец Роналдо.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».