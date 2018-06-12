РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июн. В парке подмосковных Люберец во вторник стартовал фотофестиваль, в программе мероприятия поучаствовали 29 человек, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник в Люберцах празднуют День России. Развлекательные мероприятия проводятся во всем округе, в том числе и в поселениях. В Люберцах основной площадкой стал парк «Наташинские пруды».

«Сегодня (12 июня – ред.) в парке «Наташинские пруды» проходит фотофестиваль. В его рамках мы устроили увлекательный фотоквест, в нем принимают участие 29 человек», – сказала организатор фестиваля Екатерина Курсеева.

На фестивале читают лекции по фотографии, проводят мастер-классы по подбору причесок, формы бровей, кроме того, представлена программа для детей. В 14:00-14:30 состоится розыгрыш призов среди гостей.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.