РИАМО - 12 июн. Глава подмосковного Жуковского Андрей Войтюк поздравил жителей горокруга с Днем России, он пожелал им счастья, благополучия и процветания.

«Уважаемые жуковчане! Поздравляю вас с Днем России! Желаю, чтобы наше государство было сильным, могучим, надежным и единым. Пусть каждый россиянин гордится тем, что живет в России, чувствует себя ее важным звеном», – написал Войтюк в своем аккаунте в Instagram.

Праздничный концерт в Жуковском в День России пройдет под девизом «Страна моя – моя Россия». Начало в 12:00. На сцене выступят лучшие творческие коллективы города, а также приглашенные артисты – московская группа «Рок-синдром».

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.