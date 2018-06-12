РИАМО - 12 июн. Московский метрополитен запустил в продажу ограниченную серию карт «Тройка» с индивидуальным дизайном в связи с открытием электродепо «Лихоборы», сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичной подземки.

«Мы приготовили два вида карт «Тройка» с разными пейзажными фотографиями нового электродепо на лицевой стороне. В продажу поступили 5 тысяч карт с одним снимком и столько же «Троек» с другим. Они будут распространяться на станциях «Лихоборы», «Селигерская», «Окружная» и «Петровско-Разумовская», - сказал собеседник агентства.

Новое электродепо «Лихоборы» открыл 11 июня мэр Москвы Сергей Собянин. Для выезда подвижного состава из электродепо построены метромост и два однопутных тоннеля общей протяженностью около 4 километров, примыкающие к перегонным тоннелям Люблинско-Дмитровской линии между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы».

Благодаря вводу депо будут полностью удовлетворены потребности Люблинско-Дмитровской линии метро в местах для ремонта и ночного отстоя поездов.

Общая площадь зданий и сооружений электродепо «Лихоборы» – 85,7 тысяч квадратных метров, включая отстойно-ремонтный корпус, мотодепо, рельсо­сварочную станцию, склад, камеру мойки составов и административно-бытовой корпус. После выхода депо на полную мощность в нем будет работать свыше 1,5 тысяч человек.