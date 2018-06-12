РИАМО - 12 июн. Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе американского сервиса Netflix, сообщает Газета.ru.

Netflix дает подписчикам доступ к фильмам, сериалам и телепередачам на основе потокового мультимедиа.

«По всему миру пользователи не могут смотреть какие-либо видеоматериалы на сайте. При попытке зайти на ресурс появляется сообщение об ошибке», - говорится в сообщении.

Ранее в работе соцсети Instagram произошел сбой. Пользователи пожаловались на невозможность открыть приложение , а также на невозможность обновить ленту новостей.