РИАМО - 12 июн. Центр международного полицейского сотрудничества, который будет действовать во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018, открыли во вторник в подмосковном Домодедове, сообщается на сайте МВД РФ.

«Сегодня (12 июня – ред.) министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев открыл центр международного полицейского сотрудничества, который будет функционировать на базе Всероссийского института повышения квалификации МВД России в Домодедове в период предстоящего чемпионата мира по футболу», – говорится в сообщении.

Приветствуя гостей, глава МВД России отметил, что важнейшим условием успешного проведения турнира является обеспечение высокого уровня безопасности спортсменов, болельщиков и гостей.

Формирование временного органа управления по международному взаимодействию с представителями полиции зарубежных стран основано на общепринятой мировой практике.

«Основной целью совместной деятельности является сведение к минимуму правонарушений болельщиков в регионах, где пройдут матчи. Особое внимание будет сосредоточено на интегрировании комплекса мер по безопасности всех клиентских групп чемпионата в единую систему. Рассчитываем на высокопрофессиональный и конструктивный диалог», – сказал Колокольцев.

Глава ведомства сделал акцент на том, что опыт обеспечения правопорядка в ходе международных мероприятий такого масштаба в России имеется. Здесь проводились зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, Кубок Конфедераций FIFA, чемпионаты мира и Европы по различным видам спорта.

«Желаю всем успехов, ярких позитивных впечатлений от праздника футбола в России!» – заключил Колокольцев.

В состав центра вошли полицейские из государств-участников чемпионата мира по футболу FIFA, а также Катара – организатора чемпионата мира по футболу в 2022 году и сотрудники подразделений центрального аппарата МВД.

Часть зарубежных полицейских будет постоянно дислоцироваться на базе центра в качестве офицеров связи, другие в составе мобильных групп будут выполнять задачи по охране общественного порядка в городах, где пройдут матчи их национальных сборных.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».