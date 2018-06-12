РИАМО - 12 июн. Мэр Столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России и пригласил жителей и гостей города отметить праздник в парках и усадьбах.

«Дорогие москвичи, поздравляю вас с днем рождения нашей прекрасной и независимой страны. Приходите сегодня (12 июня – ред.) в парки и усадьбы, чтобы отметить День России», – написал Собянин в Twitter.

Праздничные мероприятия организуют в День России в 20 парках и четырех усадьбах столичного департамента культуры. 12 июня гостей приглашают посетить познавательные лекции об истории и культуре страны, принять участие в мастер-классах и викторинах.

Спектакли и театрализованные концерты можно будет посмотреть в парке «Кузьминки». Любителям научной фантастики понравится постановка театра «Трикстер» под названием «Сказка роботов о настоящем человеке» (12 июня в 12:00). Артисты Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова представят программу «Музыка кино» (12 июня в 14:00 и 16:00).

Танцевальный праздник в честь Дня России пройдет в Таганском парке. Здесь выступят участники коллектива «Proтанцы» (12 июня в 13:30 и 15:45). Гостей будут развлекать и удивлять иллюзионисты и цветные гимнасты (12 июня в 12:45).

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.