РИАМО - 12 июн. За прошедшую ночь на территории Московской области выпало до 11 миллиметров осадков в виде дождя, что составляет свыше 14% от месячной нормы, сообщил РИАМО ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«За сегодняшнюю ночь в Дмитрове выпало 11 миллиметров осадков, в Павловском Посаде – 7 миллиметров, в Черустях – 5 миллиметров. Всего это более 14,5% от месячной нормы», - сказал Цыганков.

Он добавил, что в Москве за аналогичный период выпал всего 1 миллиметр осадков. Благодаря авиации, которая разгоняет тучи на День России, на сегодняшний день осадков в столице ожидается примерно столько же.

Месячная норма осадков в июне составляет 75 миллиметров.